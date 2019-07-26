Moody’s подтвердило кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне

Кредитный рейтинг НК «Роснефть» сохранился на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом и соответствует, таким образом, суверенному кредитному рейтингу России. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

В своем отчете агентство отмечает сильный бизнес-профиль «Роснефти» как крупнейшей в мире публичной нефтяной компании по запасам и добыче углеводородов, стабильную государственную поддержку, позитивные показатели по динамике снижения долга.

Положительным фактором Moody’s считает сфокусированность компании на снижении долговой нагрузки. Так, скорректированный показатель долг/EBITDA снизился на конец первого квартала 2019 года до 2,6х с 5,0х, которые были на конец 2017 года.

Также агентство положительно оценивает сокращение краткосрочной части финансового долга с 2 229 миллиардов рублей на конец 2017 года до 767 миллиардов рублей на конец марта 2019 года.

При этом Moody’s ожидает, что в будущем российская компания продолжит снижать долговую нагрузку. По оценке агентства, в первом квартале 2019 года долг «Роснефти» снизился на 824 миллиарда рублей. Также агентство ожидает дальнейшего снижения компанией финансового долга и задолженности по предоплатам, а также поддержания высокого уровня ликвидности.

Хотя на «Роснефть» распространяется действие санкций США и ЕС, в Moody’s отметили, что «компания смогла адаптироваться к этой новой реальности и поддерживает уровень ликвидности через сильный операционный денежный поток и остатки денежных средств».

До применения дисконта к кредитному рейтингу компании из-за ведения деятельности в российской нефтегазовой отрасли оценка кредитоспособности «Роснефти» находится на уровне А2 (на одну ступень ниже кредитных рейтингов британской ВР и саудовской Aramco, а также на четыре ступени выше рейтинга РФ), говорится в отчете Moody’s.

Как отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, «Роснефть», руководствуясь политикой снижения долга и смогла существенно сократить его за последнее время. «Кроме того, у компании последовательно растет EBIDTA, высокая доходность свободного денежного потока. Если смотреть только показатели, то отношение чистого долга к EBIDTA составляет 2,1. Это относительно комфортные показатели, невысокие, что говорит о высоком уровне кредитоспособности, — констатирует эксперт. - Но также надо иметь в виду, что „Роснефть“ отличает относительно низкая доля краткосрочных обязательств в структуре общего долга — менее 20 процентов от общего долга и краткосрочные обязательства полностью покрываются ликвидными средствами».

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s, Fitch и S&P.

