«Роснефть» продолжила помогать исследователям дельфинов

Институт океанологии имени Петра Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), при поддержке компании «Роснефть», приступил к масштабным экспедиционным работам по изучению черноморских дельфинов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Второй сезон исследовательских работ, финансируемых компанией «Роснефть», стартовал в Сочи. Ученые при поддержке нефтяников хотят получить актуальные данные о популяции черноморских дельфинов. После завершения судового этапа специалисты Института Океанологии РАН с вертолета МИ-8 проведут специальные обследования части прибрежной акватории. В июне планируется провести исследования в особой экономической зоне на удалении до 180 километров от берега на участке между Адлером и Керченским проливом. Затем научная группа обследует территориальное море, то есть 12-мильную прибрежную зону на том же участке.

Первая морская экспедиция ИО РАН по изучению черноморских дельфинов состоялась в сентябре 2018 года. Ученым в ходе первых этапов проекта удалось собрать достаточно большой объем уникального материала о черноморских китообразных, но для выработки конкретных рекомендаций по мониторингу и сохранению этих животных, исследования должны быть регулярными, отметила руководитель проекта, кандидат биологических наук Вера Краснова.

«Роснефть» в 2018 году инициировала комплексный трехлетний проект «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Черного моря». Исполнителем проекта является ИО РАН. Комплексные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились учеными с 80-х годов прошлого века из-за отсутствия достаточного финансирования.