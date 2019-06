«Роснефть» и Manzhouli будут сотрудничать в сфере перевалки пропилена в КНР

Компания «Роснефть» и Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области перевалки пропилена и различных видов сжиженных углеводородных газов (СУГ) на терминале, принадлежащем Far East Gas. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Документ закрепляет намерения сторон по оценке перспектив организации перевалки СУГ и пропилена производства НК «Роснефть» на территории Китайской Народной Республики через терминал, расположенный на пограничном переходе Забайкальск – Маньчжурия. Общая плановая мощность терминала составляет до 3 миллионов тонн СУГ и пропилена в год.