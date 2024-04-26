Российский военный сел на девять лет за уклонение от службы и пьяную драку

В Барнауле суд дал 9 лет контрактнику за неявку на мобилизацию и пьяную драку

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Я., который не явился на мобилизацию и устроил пьяную драку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в уклонении от службы и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что военный заключил контракт с Минобороны, но без уважительных причин в период мобилизации трижды проигнорировал вызов на службу на протяжении 2023 года. Каждый раз его разыскивали и приводили сотрудники полиции. Кроме того, вечером 7 апреля 2023 года в состоянии опьянения Я. избил знакомого на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший получил переломы костей носа.

26 апреля сообщалось, что в Южно-Сахалинске российскому военнослужащему дали шесть лет колонии за самовольное оставление части. 9 марта 2023 года он ушел из расположения части и улетел на самолете к себе домой на острове Кунашир. Лишь 17 апреля после прохождения стационарного лечения он вернулся в воинскую часть.