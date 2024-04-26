Производитель вакцин объединился с создателем ChatGPT

WSJ: OpenAI поможет Moderna в разработке новых вакцин

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о партнерстве с OpenAI. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителей фирмы, создатель чат-бота ChatGPT будет помогать компании в развитии перспективных направлений. В том числе, OpenAI может оптимизировать процесс разработки и распространения вакцин. Moderna выпускает лекарственные средства на основе матричной РНК.

Исполнительный директор компании Стефан Бансель уверен, что партнерство приведет к созданию эффективных препаратов против рака и различных вирусов. Также Бансель признался, что одержим ChatGPT и заставляет своих сотрудников использовать чат-бот не менее 20 раз в день. Moderna выпустила специально адаптированную под свои нужды версию чат-бота mChat и развернула на ее основе более 750 GPT.

«У Moderna есть амбициозный план по запуску нескольких продуктов в течение следующих нескольких лет, и сотрудничество с такими компаниями, как OpenAI, имеет решающее значение для нашей способности масштабировать и максимизировать наше влияние на пациентов», — заключил Бансель.

Ранее специалисты из инкубатора Mass General Brigham MESH обнаружили, что чат-боты на основе ИИ можно применять для контроля и ограничения приема лекарств. Подобные инструменты могут помочь в борьбе с полипрагмазией.