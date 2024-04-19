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00:17, 19 апреля 2024Наука и техника

ChatGPT помог ограничить потребление лекарств

Journal of Medical Systems: ChatGPT использовали для контроля приема лекарств

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Специалисты из инкубатора Mass General Brigham MESH обнаружили, что чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) можно применять для контроля и ограничения приема лекарств. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Systems.

Ученые заявили, что 40 процентов пожилых людей сталкивались с полипрагмазией — это термин, который описывает одновременное использование пациентом нескольких лекарств. Специалисты применили ChatGPT, чтобы помочь отказаться от ряда препаратов без вреда для здоровья пациента.

В рамках исследования медики использовали различные клинические сценарии и задали чат-боту ряд вопросов для принятия решений. Во всех случаях речь шла о пожилом мужчине, который применял несколько препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. ChatGPT анализировал состав лекарств и отменял те, которые были неэффективны при лечении.

Авторы отметили, что инструмент ИИ был осторожен в принятии решений и часто сохранял режим лечения без изменений. Также он предпочитал отмену назначения обезболивающих препаратов по сравнению с другими типами лекарств. Специалисты подытожили, что чат-боты могут разгрузить врачей, но ИИ нужно улучшать.

В конце 2023 года ученые из Медицинского центра Бет-Изрейел (BIDMC) обнаружили, что чат-ботов можно использовать в качестве ассистента при диагностировании заболеваний. Выяснилось, что они ошибались реже людей, когда ставили диагноз пациентам.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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