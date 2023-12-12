Чат-боты оказались полезны в медицине

JAMA: чат-боты можно применять для диагностирования заболеваний

Ученые из Медицинского центра Бет-Изрейел (BIDMC) обнаружили, что чат-ботов можно использовать в качестве ассистента при диагностировании заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в JAMA Network Open.

В своем эксперименте специалисты использовали LLM-модель GPT-4, на которой основан популярный чат-бот ChatGPT. Также они опросили более 550 практикующих врачей, применявших технологии искусственного интеллекта (ИИ). В ходе исследования оказалось, что чат-боты могут быть полезны в медицине.

В своем взаимодействии с ИИ ученые использовали метод вероятностного рассуждения, с помощью которого ставили диагноз пациенту. Выяснилось, что ChatGPT совершил меньше ошибок при предварительном и посттестовом тестировании после отрицательного результата во всех случаях. Также модель показала более высокую точность при оценке посттестовой вероятности после положительного результата теста.

«Даже если они несовершенны, простота использования чат-ботов и способность интегрироваться в клинические рабочие процессы теоретически могут помочь людям принимать более правильные решения», — отметил автор исследования, доктор медицинских наук Адам Родман.

В начале декабря специалисты Университета Лонг-Айленд (США) выяснили, что бесплатная версия чат-бота ChatGPT предоставляет неверные данные, связанные с медицинскими препаратами. По словам ученых, это может быть вызвано тем, что база данных сервиса не обновляется с сентября 2021 года.