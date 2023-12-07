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04:30, 7 декабря 2023Наука и техника

ChatGPT отказался отвечать на связанные с лекарствами вопросы

Чат-бот ChatGPT предоставил неверную информацию о лекарствах

Фото: Unsplash

Специалисты Университета Лонг-Айленд (США) выяснили, что бесплатная версия чат-бота ChatGPT предоставляет неверные данные, связанные с медицинскими препаратами. Исследование было опубликовано на сайте организации.

В ходе эксперимента ученые задали программе 45 вопросов, касающиеся медицинской тематики. Чат-бот отказался отвечать напрямую на 11 из них, дал неточные ответы на 10 и ответил неправильно на 12 вопросов. По каждому вопросу исследователи попросили предоставить источник: ChatGPT подкрепил ссылками только 8 ответов, причем все они были несуществующими.

Так, авторы исследования спросили чат-бота о том, будут ли взаимодействовать друг с другом противовирусное лекарство от COVID-19 паксловид и снижающий артериальное давление препарат верапамил. Бот ответил, что взаимодействия между лекарственными средствами нет, хотя на самом деле их совместное применение может привести к чрезмерному снижению артериального давления.

На вопрос о подборе дозы определенного препарата ChatGPT сделал серьезную ошибку: чат-бот отобразил дозу в миллиграммах вместо микрограммов. «Любой медицинский работник, который попросит помощи у бота, получит дозу, которая в 1000 раз меньше, чем должна быть», — заявила автор исследования Сара Гроссман.

В материале говорится, что ученые использовали бесплатную версию чат-бота, которая обращается к данным, загруженным и обработанным не позднее сентября 2021 года. Специалисты заключили, что платная версия инструмента, вероятно, дает более точные ответы.

Ранее ученые выяснили, что чат-бот ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных. Приватную информацию удалось получить с помощью серии специальных запросов.

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      Андрей Ставицкий
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