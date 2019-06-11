«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

«Роснефть» заняла первое место среди российских энергетических компаний в списке самых дорогих брендов BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands в разделе ТЭК. Об этом говорится в исследовании.

Согласно данным рейтинга, стоимость бренда «Роснефти» превысила 5 миллионов долларов. Рост стоимости бренда в 2019 году по сравнению с 2018-м составил 7 процентов.

В десятке самых дорогих энергетических брендов «Роснефть» оказалась на 8 месте.

Первое место в рейтинге заняла британская компания Shell со стоимостью 20,6 миллиона долларов, на втором месте — американская ExxonMobil (18,6 миллиона долларов), на третьем — британская BP (13,2 миллиона долларов).

Помимо «Роснефти» еще две российские компании нефтегазового сектора попали в топ-10 рейтинга самых дорогих брендов в разделе ТЭК. Так, на девятом месте расположился «Газпром» (4,2 миллиона долларов), на десятой — «Лукойл» (4,2 миллиона долларов).

