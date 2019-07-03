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НПЗ в Шведте и немецкий оператор «Дружбы» взяли на себя часть загрязненной нефти

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Завод «РСК» в Шведте и немецкий оператор трубопровода «Дружба» Mineralölverbundleitung GmbH (MVL) приняли на себя часть загрязненной хлорорганическими соединениями нефти, чтобы освободить трубопроводную систему и обеспечить возможность прокачки качественного сырья. Информация об этом была обнародована в ходе рабочей поездки главы «Роснефти» Игоря Сечина на НПЗ «PCK», сообщает пресс-служба нефтяной компании.

В сообщении отмечается, что в соответствии с поручением руководства России по ужесточению контроля за качеством нефти, компанией были привлечены профессиональные сюрвейеры на всех этапах транспортировки сырья.

В «Роснефти» подчеркивают, что российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного компанией в трубопроводную систему. Со своей стороны «Роснефть» полностью гарантирует надежность и качество поставок нефти и нефтепродуктов своим потребителям в России и Германии.

Четыре из шести НПЗ, на которые поступила некачественная нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, понесли существенные убытки и вынуждены были приостановить свою работу для ремонта оборудования. Только Куйбышевский НПЗ и «РСК Шведт» благодаря грамотным и своевременным действиям по антикоррозионной защите оборудования продолжили свою работу, обеспечивая рынок качественным топливом.

О появлении в нефтепроводе «Дружба» некачественной российской нефти сообщила Белоруссия 19 апреля. Из-за значительного превышения в сырье хлорорганики от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

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