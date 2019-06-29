Крупнейший нефтяной коллапс в истории России преодолен

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, преодолен. Об этом сообщает ТАСС.

«Кризис у нас уже преодолен, в принципе, мы поставляем давно уже качественную нефть», — констатировал он.

Что касается вопроса очистки находящейся в хранилище загрязненной нефти, то работа в этом направлении продолжается. По словам министра, над проблемой работают ученые и «Транснефть».

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В апреле Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее миллиона рублей.

19 июня было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Но в отличие от инцидента в апреле на этот раз поставки удалось возобновить за несколько часов.

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