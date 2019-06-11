Сотрудников госкомпании связали с крупнейшим нефтяным коллапсом в истории России

В деле о самом масштабном за всю историю России загрязнении нефтепровода «Дружба» появились фигуранты из государственной компании «Транснефть». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Речь идет о четырех сотрудниках дочерних подразделений, ответственных за работу нефтепровода. Это замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, его начальник Роман Якушев, а также начальник и инженер приемо-сдаточного пункта (ПСП) Лопатино Роман Гладков и Владимир Матюхин.

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Все четверо еще 7 июня были отправлены Самарским судом под домашний арест до 30 июня. Им вменяется статься 215 УК РФ («Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность»).

Изначально в деле о загрязнении нефти в российском трубопроводе фигурировали исключительно представители местных региональных компаний, об участии в деле представителей российской госкомпании сообщается впервые.

Крупнейший в истории России нефтяной коллапс начался в конце апреля, когда загрязненная хлорсодержащими компонентами нефть достигла Белоруссии. Инцидент фактически остановил поставки нефти на месяц, парализовав работу трубопровода «Дружба». В рабочий режим удалось вернуться только в конце мая, когда по трубам пошла чистая нефть. Теперь с российской стороны намерены взыскать компенсацию, сумма которой может достигнуть миллиард долларов.

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