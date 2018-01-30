Moody’s повысило кредитный рейтинг «Роснефти» до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг компании «Роснефть» до инвестиционного уровня — Baa3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. Таким образом, российской компании был возвращен кредитный рейтинг инвестиционного уровня после его понижения в феврале 2015 года на фоне понижения суверенного кредитного рейтинга.

Кредитный рейтинг «Башнефти» также был повышен до аналогичного уровня. Таким образом, в настоящее время контролируемая «Роснефтью» «Башнефть» имеет два кредитных рейтинга инвестиционного уровня (Moody’s — Baa3 и Fitch — BBB-) от «большой тройки» международных рейтинговых агентств (что косвенно может говорить и о том, что «Роснефть» также могла бы иметь, при наличии кредитного рейтинга от Fitch, два международных кредитных рейтинга инвестиционного уровня).

Текущее повышение кредитного рейтинга свидетельствует о том, что высокая волатильность на нефтяном рынке и санкционные ограничения не влияют на высокое кредитное качество «Роснефти». По мнению Moody’s, кредитный рейтинг «Роснефти» выше суверенного кредитного рейтинга страны, что говорит о высоком кредитном качестве компании. В частности, в последних аналитических обзорах Moody’s неоднократно отмечались сильные позиции российского нефтяного холдинга и рост масштабов его бизнеса (в том числе за границей), а также сохранение адекватного объема ликвидных активов на балансе и доступа к источникам финансирования внутри страны.

Ранее в своем отчете от 21 сентября 2017 года (наиболее актуальное кредитное заключение по компании) агентство отмечало сильный бизнес-профиль «Роснефти» как крупнейшей в мире публичной нефтяной компании по запасам и добыче углеводородов, вертикальную интеграцию значительной части бизнеса, способность компании поддержать рост бизнеса за счет развития новых нефтяных проектов и газового бизнеса, а также поддержание приемлемого объема ликвидных активов.

В отчете от 12 декабря 2017 года (прогноз на 2018 год ) отмечается также говорится о сильном бизнес-профиле компании и растущий масштаб бизнеса как внутри страны, так и за рубежом.