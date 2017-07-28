«Роснефть» получила высший рейтинг кредитоспособности

Крупнейшее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило нефтегазовой компании «Роснефть» рейтинг кредитоспособности на уровне ruААА (высший уровень). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Прогноз по рейтингу — стабильный. Рейтинги «Эксперт РА» используютя Цетробанком России, Внешэкономбанком, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями. На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Кредитные рейтинги получили 460 компаний, в том числе 85 нефинансовых компаний.

Отмечается, что, в соответствии с законом «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации», аккредитацию Центрального Банка на осуществление соответствующей деятельности получили только «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА) и «Эксперт РА».