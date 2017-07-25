Бизнес
 

Кричевский поставил под сомнение исследование Института экономики РАН

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Никита Кричевский
Никита Кричевский

Публицист, доктор экономических наук Никита Кричевский обвинил Институт экономики РАН (ИЭ) в подготовке и публикации заказного исследования. Такое мнение он выразил во вторник, 25 июля, на радиостанции «Эхо Москвы».

Речь идет о «Заключением Института экономики РАН по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» к АФК «Система» о взыскании 170 миллиардов рублей». Отмечается, что заключение было опубликовано в одной из федеральных бизнес-газет с пометками «На правах рекламы» и за счет «ПАО АФК «Система».

«Заказной характер публикации, таким образом, никто не скрывал. А что с самим 18-страничным исследованием, неужели тоже за деньги? Судя по всему, да» — приходит к выводу Никита Кричевский.

Согласно его информации, представители АФК «Система» пытались договориться о проведении исследования с Финансовом научно-инновационным институтом экономико-правовых исследований (ФНИИ ЭПИ), однако специалисты института отказались на том основании, что они уже ознакомились с материалами дела и признали обоснованной позицию истцов.

«Отказались от больших денег, стало быть, порядочные слишком. Тогда «системщики» вышли на руководство некогда достойнейшего Института экономики РАН (сокращенно – ИЭ), где к вящему удовлетворению нашли полное взаимопонимание и готовность сдать свою репутацию в краткосрочную аренду. Не тело, но убеждения. Хотя есть ли разница между бытовой, политической и научной проституцией?», — задается вопросом Кричевский.

«Неужели эти люди всерьез считают, что право на добычу и переработку полезных ископаемых, во что вложен труд многих поколений их же соотечественников, могут сначала за бесценок , а потом, извините за сленг, дербаниться как душе угодно?», — продолжил эксперт.

По его мнению, это риторический вопрос, с которым не стоит обращаться к «ночным бабочкам». Правда, «жрицы любви» в отличие от наших героев свой народ не продают, заключил Кричевский.

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