«Роснефть» признали крупнейшим налогоплательщиком России

Вклад «Роснефти» в российский бюджет в 2016 году был более значительным, чем 1,36 триллиона рублей, как указано в рейтинге РБК. Об этом заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук Александр Разуваев.

«"Роснефть" заплатила в бюджет не только налоги, но еще и дивиденды на половину капитала. То есть реально государство от нее получает больше, чем подсчитали в РБК», — сказал он.

При этом Разуваев обратил внимание на то, что, согласно исследованию, в основе наполнения бюджета лежит нефтегазовый сектор. «В России действует политика ресурсного национализма. Введена она была 1 января 2005 года, когда заработала связка «налог на добычу полезных ископаемых плюс экспортная пошлина». С моей точки зрения здесь есть некоторая несправедливость: «Роснефть» и «Газпром» — компании сопоставимые, но «Газпром» все-таки платит в бюджет меньше: в 2016 году он заплатил примерно 1,17 триллиона рублей», — добавил эксперт.

По его словам, у «Газпрома» «всегда было достаточно серьезное лобби — и, соответственно, более мягкий налоговый режим, чем у нефтяников». «Да, в холдинг «Газпром» входит и компания «Газпромнефть», но все же ее вес не столь велик», — добавил Разуваев.

Рузаев также высказал мнение о целесообразности снижения налоговой нагрузки на нефтяной сектор за счет увеличения размера дивидендов. Это, по словам эксперта, позволило бы компаниям увеличить свои инвестпрограммы, направленные на разведку и разработку новых месторождений.

Ранее во вторник, 15 августа, РБК опубликовал рейтинг налогоплательщиков за 2016 года, в котором первые три строчки заняли «Роснефть» (заплатила 1,36 триллиона рублей ), «Газпром» (1,68 триллиона рублей) и «Лукойл» (564,5 триллиона рублей).

