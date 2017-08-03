Сечин рассказал об ущербе от антироссийских санкций для американских компаний

Глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал предположение, что новые санкции Вашингтона направлены в большей степени на президента США Дональда Трампа, а не на Россию. Об этом с четверг, 3 августа, сообщает РИА Новости.

«Ограничены полномочия президента США. И собственно, мне иногда кажется, что самые большие санкции вводятся именно против него, а не против нас», — заявил Сечин.

Кроме того, он отметил ущерб от ограничений для иностранных компаний. В частности, глава «Роснефти» отметил, что американская нефтяная компания Exxon Mobil уже понесла убытки. «Мне жаль, что Exxon пострадал, два миллиона долларов им выписали штраф за общение с нами. То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», — подчеркнул он.

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Сечин также отметил, что «Роснефть» намерена наладить свою работу таким образом, чтобы минимизировать влияние новых американских санкций.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана, который Конгресс принял 27 июля. Документ предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, в отношении которых действуют ограничения, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.