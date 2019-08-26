Российскую Арктику раздадут по частям

В правительстве России разработают законопроект о доступе частных инвесторов к нефтяным и газовым проектам на арктическом шельфе, где сейчас работают только государственные компании. Такое поручение дано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Об этом, попросив дождаться протоколов совещания, рассказал официальный представитель Козака Илья Джус, сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. По его словам, в заседании участвовали также три федеральных министра, передает РИА Новости.

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Источник, участвовавший в обсуждениях, добавил, что вопрос привлечения иностранных инвесторов к освоению арктического шельфа поднимался, но он касается только 10 процентов нераспределенных лицензий.

Ранее сообщалось, что Трутнев, курирующий в правительстве российскую Арктику, передал президенту России Владимиру Путину письмо с предложением допустить в регион частных российских инвесторов и иностранные компании. По его мнению, сделать это следует по норвежской модели, то есть с помощью специально созданного государственного оператора, где у госкомпаний сохранится не менее 30 процентов акций. Работать такой оператор сможет на нераспределенных до сих пор участках шельфа.

В настоящее время к работам на шельфе допущены «Роснефть» и «Газпром», поскольку только у них есть требуемый пятилетний опыт такой работы. Трутнев неоднократно заявлял, что ситуация мешает развитию конкуренции в регионе.

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