Россия и Саудовская Аравия спасли цены на нефть

Члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и примкнувшие к ним страны, в числе которых Россия, продлили соглашение о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует «Интерфакс».
Члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и примкнувшие к ним страны, в числе которых Россия, продлили соглашение о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует «Интерфакс».
«Страны ОПЕК+ [участники соглашения] проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки, решение принято», — отметил Новак.
Ранее стало известно, что ОПЕК утвердила параметры сделки. Ее предлагалось продлить на девять месяцев — до 31 марта 2020 года, об этом сообщало CNBC.
«Приняв это решение, страны подтвердили свою неизменную ориентацию на фундаментальные основы и приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти в интересах производителей, потребителей и здоровой мировой экономики», — говорилось в сообщении организации. После этого соглашение необходимо было согласовать со странами, не входящими в ОПЕК, в том числе с Россией.
Также Минэнерго, по словам Новака, собирается подробно изучить предлагаемую Хартию ОПЕК, чтобы решить, стоит ли присоединяться к ней. Документ устанавливает новый ориентир для дальнейших показателей добычи: вместо 2013-17 годов за него принимаются 2010-14 годы. По словам министра, такой подход требует некоторых послаблений, поскольку в начале 2010-х годов добыча и потребление нефти находились на более низком уровне.