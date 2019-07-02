Россия и Саудовская Аравия спасли цены на нефть

Члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и примкнувшие к ним страны, в числе которых Россия, продлили соглашение о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует «Интерфакс».

Члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и примкнувшие к ним страны, в числе которых Россия, продлили соглашение о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует «Интерфакс».

«Страны ОПЕК+ [участники соглашения] проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки, решение принято», — отметил Новак.

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Ранее стало известно, что ОПЕК утвердила параметры сделки. Ее предлагалось продлить на девять месяцев — до 31 марта 2020 года, об этом сообщало CNBC.

«Приняв это решение, страны подтвердили свою неизменную ориентацию на фундаментальные основы и приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти в интересах производителей, потребителей и здоровой мировой экономики», — говорилось в сообщении организации. После этого соглашение необходимо было согласовать со странами, не входящими в ОПЕК, в том числе с Россией.

Также Минэнерго, по словам Новака, собирается подробно изучить предлагаемую Хартию ОПЕК, чтобы решить, стоит ли присоединяться к ней. Документ устанавливает новый ориентир для дальнейших показателей добычи: вместо 2013-17 годов за него принимаются 2010-14 годы. По словам министра, такой подход требует некоторых послаблений, поскольку в начале 2010-х годов добыча и потребление нефти находились на более низком уровне.

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