Американская нефть начала угрожать России

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов выразил ряд опасений в связи с возможным продлением сделки с членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи нефти. По мнению чиновника, соглашение открывает прекрасные возможности для американских нефтедобытчиков, которые завоевывают новые рынки. Слова министра приводит агентство Reuters.

«Конечно, нам нужна стабильность и предсказуемость цен на нефть, это правильно. Но мы видим, что все эти сделки с ОПЕК приводят к тому, что наши американские партнеры увеличивают добычу сланцевой нефти и захватывают дополнительные рынки», — признает риски Силуанов.

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Министр отметил, что в рамках ОПЕК+ необходимо тщательно оценить риски и возможности американских компаний продолжать наращивать добычу нефти. Вице-премьер подчеркнул, что подобные расчеты уже проводит российское Минэнерго, на основе оценок которого правительство выработает линию в отношении дальнейшего продления сделки.

В последний раз соглашение между странами ОПЕК+ (входят как традиционные члены ОПЕК, так и не входящие в картель страны, например, Россия) было заключено в декабре 2018 года. Тогда страны договорились снова заморозить уровень добычи, чтобы сдержать падение цен на нефть, уровень добычи был зафиксирован на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки.

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