Нефтяной промышленности предрекли неминуемый крах

В ближайшие десять лет спрос на нефть неминуемо сократится из-за возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы. Эта ситуация поможет экологии, но самым разрушительным образом повлияет на нефтяную промышленность. К такому выводу в ежемесячном докладе пришли аналитики банка BNP Paribas.

По их мнению, в перспективе электромобили вытеснят с рынка привычный транспорт. А из-за бурного развития солнечных и ветровых электростанций нефть сможет конкурировать с ними только при цене 11-12 долларов за баррель.

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В материале ссылаются на прогнозы, где говорится, что через пять лет электромобиль начнет обходиться владельцу дешевле бензинового автомобиля, поэтому автопроизводители по всему миру вкладывают средства в разработку электрокаров. На ситуацию влияет и то, что в сторону запрета на продажу традиционного транспорта движутся европейские страны. Так, власти Норвегии, Германии и Франции уже определились со сроком перехода на электромобили.

Тот факт, что цена на нефть сейчас удерживается на уровне выше 50 долларов за баррель, аналитики объясняют действиями инвесторов. Они десятилетиями вкладывались в нефть, и ее обрушение затронет слишком многих.

Тем не менее, считают в банке, этому преимуществу осталось недолго. В докладе говорится, что ситуация для нефти ухудшается постоянно, и этот процесс необратим. Возобновляемые источники имеют множество преимуществ, помимо экологических. В том числе это минимальные вложения в транспортную инфраструктуру — электроэнергию проще доставить до конечных пользователей. Также солнечные и ветровые электростанции можно строить недалеко от места потребления.

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