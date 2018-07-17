Крупнейшая нефтяная компания планеты перестроится на мельницы

Крупнейший нефтетрейдер мира Vitol Group запустил фонд для инвестиций в ветряные электростанции, присоединившись к сильнейшим нефтяным компаниям, которые задумались о конце гегемонии нефтяного рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Vitol намерена вложить в проект порядка 200 миллионов евро (234 миллиона долларов) через свое подразделение по возобновляемым источникам энергии — VCL, совместно с предприятием Low Carbon Ltd. «Мы видим этот вызов, стоящий перед рынком электроэнергии, и мы будем адаптировать нашу бизнес-модель ради будущего», — сказал инвестиционный директор Vitol Саймон Хейл.

Парижское соглашение по климату побудило почти все страны мира взять на себя обязательства по развитию возобновляемой энергетики. По прогнозам международного энергетического агентства, к 2020 году количество электромобилей в мире утроится, в результате чего традиционный нефтегазовый бизнес столкнется с проблемой существования.

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Агентство отмечает, что в данном случае Vitol следует за крупнейшими производителями нефти, такими компаниями как Royal Dutch Shell, Total и BP, которые вложились в производство и разработку солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей. Более того, Shell вложилась в создание ветряной фермы на шельфе в Северном море.

Доходы Vitol от продажи нефти оцениваются примерно в семь миллионов долларов в день, поэтому 200 миллионов инвестиций в возобновляемые источники — это не очень серьезно для такой компании. Тем не менее, как отмечает агентство, это попытка диверсифицировать и прощупать новый рынок, причиной которой могло стать падение чистой прибыли компании в 2017 году на 25 процентов до 1,5 миллиарда долларов.

«Мы верим, что ветер станет востребованным источником энергии», — утверждает Хейл. Ранее компания вложила около 250 миллионов фунтов стерлингов (330 миллионов долларов) в хранение энергии, а также системы перераспределения сетей. Для повышения эффективности инвестиций в возобновляемые источники энергетики Vitol даже наняла бывшего топ-менеджера Citigroup Эндрю Де Пасса. В Vitol прогнозируют, что уже к 2025 году 27 процентов всего электричества в Европе будут вырабатывать солнце и ветер.

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