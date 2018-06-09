Финляндия и Эстония нашли способ снизить зависимость от российского газа

Вблизи Хельсинки началось строительство газопровода Baltic connector, который должен соединить газовые системы Финляндии и Эстонии, сообщает Yle.

Новая газовая магистраль пройдет по дну Балтийского моря от эстонского порта Палдиски до муниципалитета Инкоо на южном побережье Финляндии. Цель проекта — снизить зависимость от российского газа.

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Развитие регионального газового рынка принесет выгоду всем, кто использует природный газ в восточной части Балтийского моря, и откроет скандинавский энергорынок балтийским государствам, сказал министр окружающей среды, экологии и жилищного хозяйства Финляндии Киммо Тийликайнен (Kimmo Tiilikainen) на церемонии закладки трубопровода. Новый трубопровод повысит безопасность поставок газа, добавил он.

Протяженность газопровода составит 153 километра, 77 из которых пройдут по дну моря. По трубопроводу будет поставлять до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Его строительство должно закончиться в 2020 году. Стоимость проекта составляет 250 миллионов евро. 75 процентов всей суммы проекта оплатит Евросоюз.

В апреле Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону для прокладки нового трубопровода.

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