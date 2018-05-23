Латвия захотела избавиться от «Газпрома»

Правительство Латвии и «Газпром» ведут переговоры о выкупе принадлежащей российской компании доли местного газового оператора Conexus Baltic Grid. Об этом заявил министр экономики страны Арвил Ашераденс, сообщает BaltNews.

По его словам, соглашение пока не достигнуто. «Мы ждем ответа от "Газпрома". Реакция есть, но мы не можем договориться об условиях, на которых государство могло бы выкупить акции. В основном речь идет о цене», — уточнил Ашераденс.

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«Газпром» должен был продать принадлежащие ему акции Conexus, но не сделал этого, поэтому по-прежнему остается акционером латвийской компании без права голоса, но с возможностью получать дивиденды, отмечает агентство.

Российскому концерну принадлежит 34 процента акций оператора по транспортировке и хранению газа Conexus Baltic Grid. «Газпром» приобрел эту долю в 2017 году при реорганизации компании Latvijas Gaze. Согласно новому закону об энергетике Латвии, для выполнения условия Третьего энергопакета Европейского союза (законодательство ЕС, регулирующее энергетический рынок) монополисту Latvijas Gaze следовало разделить газовые компании по виду деятельности.

Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии пришла к выводу о существовании риска того, что «Газпром» как акционер Latvijas Gaze и одновременно оператор Conexus Baltic Grid будет контролировать Conexus. «Газпром» по-прежнему сохраняет значительное влияние на рынке газа в Латвии, полагает комиссия.

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