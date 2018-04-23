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Санкции США против России ударили по Латвии

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Санкции США против российских бизнесменов негативно сказались на банковской системе Латвии, усилив отток средств из страны, сообщает Bloomberg.

Ограничительные меры вынудили латвийские банки прекратить сотрудничество с бизнесменами, попавшими в санкционные списки, указали в местном регуляторе. При этом конкретные имена не называются.

Агентство подчеркивает, что для банковской системы Латвии это стало новым ударом, ранее она уже пострадала из-за серии скандалов с отмыванием денег. С середины февраля вклады в латвийских банках уменьшились примерно на 2,5 миллиарда евро.

В середине апреля сообщалось, что власти Германии намерены попросить США освободить немецкий бизнес от необходимости применения антироссийских санкций. К Германии, Великобритании и Италии в свою очередь обратилась Франция с просьбой организованно убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России.

США 6 апреля ввели новые ограничения в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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