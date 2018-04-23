Санкции США против России ударили по Латвии

Санкции США против российских бизнесменов негативно сказались на банковской системе Латвии, усилив отток средств из страны, сообщает Bloomberg.

Ограничительные меры вынудили латвийские банки прекратить сотрудничество с бизнесменами, попавшими в санкционные списки, указали в местном регуляторе. При этом конкретные имена не называются.

Агентство подчеркивает, что для банковской системы Латвии это стало новым ударом, ранее она уже пострадала из-за серии скандалов с отмыванием денег. С середины февраля вклады в латвийских банках уменьшились примерно на 2,5 миллиарда евро.

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В середине апреля сообщалось, что власти Германии намерены попросить США освободить немецкий бизнес от необходимости применения антироссийских санкций. К Германии, Великобритании и Италии в свою очередь обратилась Франция с просьбой организованно убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России.

США 6 апреля ввели новые ограничения в отношении российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

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