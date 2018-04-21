Россия и США обсудили санкции

Министр финансов России Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин во время встречи в Вашингтоне обсудили санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече Международного валютного фонда и Всемирного Банка стороны также подняли вопросы, затрагивающие Северную Корею, Сирию и Украину. Подробности состоявшихся переговоров не приводятся.

Ранее, 20 апреля, Антон Силуанов в интервью CNBC заявил, что Российские власти не ищут конфронтации, однако готовятся к санкционному противостоянию. Он отметил, что проблемы надо решать не с помощью санкций, а политическим диалогом. Стивен Мнучин, наоборот, остался доволен последними санкциями против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

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Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля.

В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в стране правительственной структуры для борьбы с санкциями

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