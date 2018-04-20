Россия захотела помириться с США

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Антон Силуанов

Российские власти не ищут конфронтации, однако готовятся к санкционному противостоянию, сказал в интервью телеканалу CNBC глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы не поддерживаем санкционное противостояние. Однако наши депутаты разработали закон, который позволил бы правительству ввести ограничения как на экспортные товары, так и на импортные», — рассказал министр.

«Любые санкции негативно сказываются на экономике. Я надеюсь, что санкционное противостояние не будет развиваться. Нам надо обсуждать эти проблемы, и найти соглашение. Нам необходимо искать пути решения проблемы не путем новых санкций, а политическим диалогом», — полагает Силуанов.

Министр финансов США Стивен Мнучин, наоборот, остался доволен последними санкциями против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. По мнению Мнучина, новые ограничения достигли «необходимого эффекта».

Американские санкции были введены 6 апреля, сильнее всего от новых ограничений пострадал «Русал» Олега Дерипаски. Санкции также спровоцировали обвал на российском фондовом рынке, в том числе падение российской валюты по отношению к доллару и евро.

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