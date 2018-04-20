США оценили эффект от антироссийских санкций

Санкции, введенные Вашингтоном против российских олигархов и официальных лиц, привели к результату, на который рассчитывала администрация президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков, возымели необходимый эффект», — сказал Мнучин. — Эти санкции являются очень, очень мощными инструментами. Мы не боимся применять их. Мы применим эти инструменты, но мы не будем транслировать на весь мир наши конкретные идеи на этот счет».

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

Министерство финансов США 6 апреля ввело новые санкции, которые коснулись российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров государственных компаний. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.

После решения Вашингтона в Москве заявили, что поддержат попавшие под американские ограничения российские компании. Позже в Минпромторге сообщили, что кабмин рассматривает возможность проведения целевых закупок у организаций.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею создания в стране правительственной структуры для борьбы с санкциями

Материалы по теме Приплыли: рубль нащупал старое дно Санкции обвалили рынок и ударили по россиянам. Будет хуже, нефть не поможет

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!