Россияне научились зарабатывать на обвале рубля

Россияне научились зарабатывать на волатильности курса рубля, продавая доллары во время его резкого роста и выкупая обратно, когда курс падает. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева, ссылаясь на данные отчетов, которые предоставляют регулятору коммерческие банки, передает РИА Новости.

По словам зампреда ЦБ, масштабы подобного обмена невелики. «Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014-2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала Юдаева, выступая на весенней сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне.

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Тем не менее она признала, что граждане продавали валюту в пик падения рубля. При этом Юдаева считает, что резкий скачок валютных операций также может быть связан с опасением россиян о блокировании валютных счетов, вызванным антироссийскими санкциями.

«В принципе, граждане уже привыкли к "перелетам" и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — сказала Юдаева.

Российская валюта и российский фондовый рынок 9-10 апреля столкнулись с серьезным давлением на фоне новых санкций США, которые американский Минфин ввел против российских чиновников, олигархов, и топ-менеджеров государственных компаний. Сильнее всего пострадала компания «Русал» Олега Дерипаски, чья капитализация за пару дней обвалилась, а контрагенты начали отказываться от поставок алюминия.

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