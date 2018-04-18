В России напечатали новые банкноты в 200 и 2000 рублей

Банк России в несколько раз увеличил количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в обращении. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По состоянию на 1 апреля 2018 года доля таких купюр в общем количестве банкнот составила 1,7 процента. По сравнению с началом года количество банкнот номиналом 200 рублей увеличилось в четыре раза, количество банкнот номиналом 2000 рублей — в пять раз.

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Как отметили в регуляторе, «это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег». Всего же по состоянию на 1 апреля в обращении находилось 9,2 триллиона рублей, из которых 99 процентов основной суммы — банкноты.

В Центробанке сообщили, что больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот — порядка 30 процентов. Второй самой распространенной купюрой является банкнота номиналом пять тысяч — порядка 24 процентов. Третьей по популярности стала купюра достоинством в 100 рублей — их доля в общей массе составляет 20 процентов.

Самыми распространенными монетами, находящимися в обращении, являются 10-копеечные (40 процентов). На втором месте идут монеты номиналом один рубль (12 процентов), на третьем — 10 рублей (9 процентов).

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены Банком России в обращение в октябре 2017 года. В ноябре стало известно о случаях покупки новых банкнот по стоимости выше номинала.

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