Россиянин заснял перепалку из-за отказа принять двухтысячную купюру в кафе

Житель поселка Новобурейский Амурской области не смог расплатиться в кафе новой купюрой в две тысячи рублей, сообщает АСН24.

На кадрах, которые редакции предоставил амурчанин, официантка отказывается принимать купюру.

«Я их первый раз вижу. Я такие брать не буду. Мне такие деньги не дают. Понимаете? Мне нормальные деньги дают! Я не знаю, поддельные они или нет. Где я буду их проверять? Мне даже зарплату не выдают такими деньгами!» — возмутилась работница заведения.

Мужчина парировал, что расплачивается «обыкновенной деньгой» как «нормальный человек», но это не возымело действия на официантку, как и просьба позвать администратора или заверить свой отказ письменно. По данным издания, амурчанин обратился в Роспотребнадзор: за отказ продавца принимать новые купюры номиналом в 200 рублей и 2 тысячи рублей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Банк России ввел в обращение новые купюры в октябре. На 200 рублях изображен памятник затопленным кораблям в Крыму и вид на Херсонес Таврический, на банкноте в 2 тысячи — мост на остров Русский и космодром Восточный. Подлинность новых банкнот можно проверить через специальное мобильное приложение.

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