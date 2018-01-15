Подлинность рублей предложили проверять с помощью мобильного

В «Гознаке» разработано мобильное приложение, с помощью которого можно будет проверить купюры номиналами 200 и две тысячи рублей. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает РИА Новости.

Приложение понадобилось, потому что россияне еще не привыкли к внешнему виду новых денег и часто сомневаются в их подлинности, отметили в «Гознаке».

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Презентация нового сервиса состоится 18 января, затем приложение появится в App Store и GooglePlay.

Банк России представил новые банкноты 12 октября 2017 года. Символы, изображенные на новых деньгах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса. В результате на банкнотах номиналом 200 рублей появились памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на двухтысячной купюре — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный). Новые купюры упростят расчеты за товары и услуги, считают в ЦБ.

22 декабря прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина спела в клипе про новые купюры.

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