Журналисты захотели расплатиться новыми деньгами в магазинах и попали впросак

Корреспонденты новосибирского издания «НГС.Новости» решили провести эксперимент и расплатиться в магазинах разной ценовой категории, аптеках, булочных и метро купюрами номиналом две тысячи рублей, однако в половине мест их не стали принимать. Результаты эксперимента журналисты представили на сайте НГС.

Всего корреспонденты обошли 10 заведений, купюру после сомнений приняли в гипермаркете «Лента», магазине «Ярче!» и «Холди», а также в аптеке. В метро банкноту приняли безоговорочно. Остальные продавцы отказались ее брать.

«Нет таких. Я не знаю даже», — отрезав, сказала продавщица сдобы из ларька и отдала купюру назад. «Проверить я могу, но точно не возьму», — сказала продавщица продуктового магазина, отошла подальше, чтобы проверить экземпляр, но как и обещала, вернула покупателю.

В «Холди» банкноту приняли только после консилиума с продавцом, администратором и охранником. А в магазине канцелярских товаров девушка на кассе заявила, что купюр «в таком номинале еще не существуют», и посоветовала обменять две тысячи в ближайшем банке. После просьбы проверить купюру на подлинность она позвала охранника. «Ну что вы мне показываете? Думаете, я разбираюсь в иностранных купюрах?» — осмотрев ценную бумагу, спросил мужчина.

В одной из кофеен предъявившим купюру сообщили, что в кассе нет сдачи, а продавщица еще одной булочной сказала, что и приняла бы деньги, но не знает, как их проверять.

НГС уточняет, что новые купюры номиналом 200 и две тысячи рублей завезли в новосибирские банки 14 декабря.

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