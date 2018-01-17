Россиян накажут за отказ принимать новые купюры

Роспотребнадзор напомнил продавцам о штрафах за отказ принимать у покупателей новые купюры в 200 и 2 000 рублей. Об этом сообщается в на сайте ведомства.

«Любой отказ продавца (исполнителя) в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2 000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие», — говорится в сообщении.

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Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые купюры являются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории России. За отказ принимать их, согласно части 2 и части 4 статьи 14.8 КоАП, грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. В ведомстве сообщили, что с 18 по 25 января открывают «горячую линию», специалисты которой будут консультировать граждан по обращению новых купюр, приему ветхих, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Банк России 12 октября ввел в обращение новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей — на первых изображен памятник затопленным кораблям в Крыму и вид на Херсонес Таврический, на вторых — мост на остров Русский и космодром Восточный на Дальнем Востоке. Изображения были выбраны по итогам всероссийского конкурса.

Однако после выпуска новых купюр появилась информация, что в разных регионах продавцы, не знакомые с внешним видом выпущенных банкнот, отказываются их принимать. После этого регулятор выпустил видеоролик, чтобы популяризировать новые купюры. В его съемках приняла участие глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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