Набиуллина обогнала рост цен

Рост доходов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2017 году в 10 раз обогнал годовую инфляцию (2,5 процента) и оказался в три раза выше среднего роста зарплат по стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно декларации о доходах депутата Мосгордумы, ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, являющегося мужем Набиуллиной, в 2017 году доходы главы ЦБ увеличились на 25 процентов, до 33,8 миллиона рублей. Годом ранее доходы Набиуллиной составляли 26,9 миллиона рублей.

Как отмечает издание, в 2017 году был зафиксирован максимальный рост доходов главы Центробанка с момента ее назначения на этот пост в 2013 году.

В апреле чиновники разных уровней опубликовали декларации о доходах за 2017 год. Также стало известно, сколько зарабатывают президент России, премьер-министр страны, члены правительства и администрации главы государства.

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