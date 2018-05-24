Европа пожалела «Газпром»

Еврокомиссия (ЕК) закрыла антимонопольное расследование против «Газпрома», которое продолжалось в течение нескольких лет, говорится в заявлении на сайте ЕК.

Согласно изложенной информации, российской компании удалось избежать штрафа благодаря обещанным реформам, которые, как надеются европейские официальные лица, сделают рынок газа в Центральной и Восточной Европе более конкурентоспособным. Кроме того, принятое решение устанавливает комплекс правил по будущему поведению «Газпрома».

«Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом», — цитирует «Интерфакс» слова заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» было инициировано Еврокомиссией в 2012 году. В злоупотреблении положением на рынке, в том числе в завышении цен, компанию обвинили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Официально ЕК начала расследование в апреле 2015 года.

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