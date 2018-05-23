Евросоюз решил помирить Россию и Украину

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине провести трехсторонние переговоры по транзиту и поставкам газа в ближайшие недели. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЕК.

Шефчович надеется, что в диалоге примут участие представители «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Во время переговоров будут затронуты сроки обязательств по будущему транзиту газа через Украину, а также его объемы и цены.

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики имеет ключевое значение для Европейского союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость сохранения долгосрочного транзита российского газа через Украину в надежном и коммерчески выгодном ключе», — говорилось в распространенном 23 мая заявлении Шефчовича (цитата по ТАСС).

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Евросоюз и Украина опасаются, что российский концерн прекратит транзит топлива в ЕС. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания готова сохранить транзит газа в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год в том случае, если Киев докажет, что новый контракт экономически целесообразен.

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