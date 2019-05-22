Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO

Компания LEGO перешла к работе на полностью возобновляемых источниках энергии на три года раньше запланированного срока, сообщает «Би-би-си».

Этого удалось добиться благодаря строительству ветряной электростанции в Ирландском море. Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.

Турбина состоит из 146 тысяч пластиковых кирпичей LEGO и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший ветрогенератор, собранный из конструктора.

Также компании принадлежит 31 процент ветряной электростанции Borkum Riggrund 1 в Германии и доля в электростанции Burbo Bank, расположенной в Ливерпульской бухте.

В середине июля 2018 года сообщалось, что крупнейший нефтетрейдер мира Vitol Group открыл фонд для инвестиций в ветряные электростанции. Заявленные инвестиции — порядка 200 миллионов евро (234 миллиона долларов).

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