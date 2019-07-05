Европейская антипатия к углю ударила по России

Цены на уголь, который Россия экспортирует в ЕС, упали в Европе почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. На фоне этого российские производители пытаются перенаправить товары на азиатский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стоимость угля в последние три года в Европе и Азии росла, на фоне чего российские производители увеличивали экспорт. В период с 2015 по 2018 год он вырос почти на 35 процентов, до 209,8 миллиона тонн.

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Это стало причиной роста погрузки и грузооборота на российских железных дорогах, поскольку уголь является самым массовым грузом и основным источником роста перевозок. В 2017 году погрузка угля выросла на 9,1 процента, а в 2018 году — на 4,6 процента. В отдельные месяцы она достигала рекордных для РЖД значений.

В конце прошлого года цены начали резко снижаться. Причинами стали теплая зима, переход электростанций на газ, который дешевле угля, переход на возобновляемые и более экологичные источники энергии. Кроме того, по угольщикам также ударило снижение экспорта на Украину на фоне решения властей России ужесточить поставки.

На фоне падения цен на ресурс в Европе традиционные поставщики энергоугля в ЕС — Россия, Колумбия, США и ЮАР — стараются перенаправить поставки в сторону Азии. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на сохранение высокого уровня спроса, установился относительно низкий уровень цен.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы сокращение импорта в Европу будет нивелировано ростом спроса со стороны Индии, Вьетнама, Пакистана, Малайзии и других стран Азии. Однако до этого российским производителям до конца года нужно пережить период низких цен, установившихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе в межсезонье, а сделать это смогут не все игроки.

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