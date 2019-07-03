Энергетиков заподозрили в завышении цен на электричество

Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании России в ценовом сговоре из-за значительного роста цен на электричество в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о росте цен в январе — апреле 2019 года на электроэнергию «на сутки вперед» (РСВ), что является основным сектором торговли этим ресурсом. Ситуацию изучил российский регулятор энергорынков — «Совет рынка». Он установил, что после нескольких лет стабильности в январе — апреле стоимость РСВ увеличились на 10,2 процента в европейской части России и на 11,4 процента в Сибири. «Совет рынка» не рассматривал более длительный период, однако в мае-июне цены на электроэнергию продолжают расти ускоренными темпами, отмечает издание.

В «Сообществе потребителей энергии» не исключили, что аномальный рост в основном обусловлен действиями участников энергорынка. «Мы не исключаем возможности ценового сговора поставщиков, аффилированных с ними сбытовых компаний и СО, поэтому считаем, что ситуация должна стать предметом серьезной проверки со стороны антимонопольной службы», — заявили в ассоциации.

Между тем «Совет рынка», изучая ситуацию в электроэнергетике, объяснил рост цен увеличением стоимости топлива и нехваткой дешевого предложения от ГЭС. Как поясняют эксперты, за счет продажи электроэнергии генерирующие компании возмещают свои переменные затраты — в первую очередь суммы, потраченные на закупку топлива. В результате стоимость РСВ зависит от цен на газ и уголь. Однако эксперты отмечают, что с августа 2018 года регулируемые цены на газ и уголь если и выросли, то незначительно, отмечает издание.

Кроме того, было зафиксировано снижение дешевой выработки энергии ГЭС — она упала на 20,4 процента год к году. Наиболее сильное снижение выработки зафиксировано на Волжско-Камском каскаде ГЭС (30-40 процентов). Причиной стала маловодность.

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