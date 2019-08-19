Российскую Арктику предложили отдать иностранцам

Курирующий российскую Арктику в правительстве вице-премьер Юрий Трутнев в письме президенту Владимиру Путину предупредил о срыве освоения шельфа российскими нефтяными госкомпаниями. Он предложил пустить в регион иностранцев и российских частников для создания конкуренции, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на федеральных чиновников и собеседников в нефтегазовых компаниях, которые видели документ.

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Вице-премьер подчеркнул, что с 2012 года правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу газа. Компании должны были пробурить 86 скважин в течение 20 лет, но по состоянию на 2019 год пробурены только пять. Из-за этого, считает Трутнев, сроки первоначального освоения сорваны, а арктический шельф «не работает на экономическое развитие России».

Чтобы решить проблему, чиновник предложил использовать норвежскую модель. То есть создать государственного оператора проектов на нераспределенных участках арктического шельфа. В каждом у российских госкомпаний должно быть не менее 30 процентов, а на остальные доли смогут претендовать частные или иностранные компании.

Трутнев указал, что следует обязать владеющие сейчас лицензиями компании начать разработку шельфа до 2022 года. В противном случае им придется вернуть лицензии на каждый проект. Также вице-премьер рассказал об идее построить российскую буровую платформу ледового класса стоимостью 100 миллиардов рублей. Если сдавать ее в аренду работающим в Арктике компаниям, то, уверяет он, окупить строительство и разработку удастся за 11 лет.

Письмо, как утверждают источники, отправлено в конце июля. Путин передал его министру энергетики Александру Новаку. В Минэнерго рассказали, что пока не сформировал позицию по этому предложению.

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