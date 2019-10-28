Медведев поручил ускорить российскую экономику

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал поручение о мерах по ускорению роста экономики страны. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о перечне мер, которые направлены, в частности, на повышение конкурентоспособности, улучшение делового климата, а также повышение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами. Об этом Медведев рассказал по итогу совещания с вице-премьерами, которое прошло в понедельник, 28 октября.

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Ранее в конце октября, давая характеристику российской экономике, глава правительства констатировал низкий уровень инфляции, а также отметил тот факт, что в стране растет объем промышленного производства и товарооборот. Также, по его словам, в России «на очень хорошем уровне» находятся макроэкономические показатели. «Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — заключил Медведев. В целом, по его словам, в российской экономике все в порядке.

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