Экономика России «проиграла» американскому штату

Экономика американского штата Техас превзошла бы экономику России, если бы он был независимым государством. Такое мнение высказал министр энергетики США Рик Перри, пишет РИА Новости.

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По его словам, в случае независимости Техаса его экономика стала бы 12-й по величине в мире. «Мы были бы экономикой, немного крупнее России», — сказал он. Перри сделал заявление в контексте обсуждения экологической ситуации и трансформации энергетической сферы. Министр, который до этого на протяжении 14 лет был губернатором Техаса, отметил, что мир уходит все дальше от «неэффективных старых электростанций, которые загрязняют, которые влекут за собой выбросы в атмосферу с большим уровнем загрязнения».

Он напомнил, что за время его нахождения на посту главы штата были предприняты действия, которые оказали реальнее влияние на выбросы в атмосферу. В частности, при нем в Техасе было принято решение инвестировать в ветрогенерацию. В итоге Техас стал крупнейшим американским штатом по производству ветряной электроэнергии.

«То есть именно это положило тогда начало переходу от старой неэффективной электрогенерации», — заключил он. Также Перри отметил, что в то время экономика Техаса росла быстрее, чем в любом другом штате, а уровень выбросов параллельно снижался. Позитивные результаты, по его словам, показывают, что человек может реально повлиять на изменения окружающей среды.

Согласно данным Всемирного банка за 2019 год, экономика России находится на 12 месте в мире с объемом ВВП в 1,61 триллиона долларов. В тройку сильнейших экономик мира входят США (21,34 триллиона долларов), Китай (14,22 триллиона) и Япония (5,18 триллиона).

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