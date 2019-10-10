В России нашли новый стратегический ресурс

Информационно-коммуникационные компании являются стратегическим ресурсом для российской экономики и социальной сферы. Такое мнение высказал директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, доля этих компаний в совокупном ВВП России превышает пять процентов, при этом она ежегодно растет на 10-15 процентов, что существенно выше темпов роста ВВП страны.

Регулирование этой сферы стоит проводить в глобальном партнерстве, например, в сотрудничестве с союзниками Москвы по БРИКС (помимо России, в блок входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР — прим. «Ленты.ру»), полагает Иванов. Он отметил, что КНР, входящая в организацию, претендует на роль глобального лидера в сфере цифровых технологий, что является еще одним аргументом в пользу координации с партнерами по БРИКС в регулировании цифровых платформ.

10 октября комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит в формате расширенного заседания законопроект об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России, 20 процентами голосующих акций, пишет ТАСС. В заседании примут участие члены нижней палаты парламента, чиновники, представители общественных объединений и эксперты.

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