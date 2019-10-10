В России запустят цифровую платформу для молодых бизнесменов

В России в июле 2020 года запустят цифровую платформу для молодых бизнесменов. Это будет сделано при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках нацпроекта по развитию в стране цифровой экономики. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя представительства АСИ на Дальнем Востоке Ольги Куриловой.

Появление цифровой платформы позволит молодым предпринимателям вести бизнес уже с 14 лет. Курилова сообщила, что идея создания платформы исходила от самой молодежи.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!