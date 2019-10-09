Правительство поддержит российских производителей оборудования для сетей 5G

В России запустили программу по поддержке отечественных производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения для сетей 5G. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи Андрея Канцурова.

«Что касается мер обеспечения поддержки отечественных производителей, такая программа сформирована (...). Она [в том числе] предполагает максимальную локализацию производства иностранного оборудования на территории страны», — сообщил он.

Мерами поддержки станут формирование объединения научных институтов и операторов связи для осуществления работ по стандартизации телекоммуникационных интерфейсов, а также привлечение российских производителей к организации пилотных зон.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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