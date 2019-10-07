«Ростелеком» создаст сеть для подключения тысяч соцобъектов к интернету

Компания «Ростелеком» подключит порядка 1,7 тысячи объектов ФГУП «РТРС», являющегося оператором теле- и радиопередающей сети России, к сети связи общего пользования через волоконно-оптические линии связи. Об этом пишет ТАСС.

Минкомсвязи и «Ростелеком» уже заключили контракт на подключение объектов. Стоимость контракта составила 4,2 миллиарда рублей. Его исполнение позволит в будущем обеспечить беспроводным интернетом 13 тысячи социально значимых объектов страны и достичь целей нацпроекта по развитию цифровой экономики.

В пресс-службе компании сообщили, что для непосредственной организации беспроводного доступа к интернету социально-значимых объектов будет заключен другой контракт.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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