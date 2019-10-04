Матвиенко раскритиковала ситуацию с освоением денег на нацпроекты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением средств, выделенных на нацпроекты. Она предложила выдать деньги губернаторам, и пусть они сами делают документацию, если министерства не могут понять, на что их потратить, сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, на нацпроект «Экология» ушло 20 процентов средств, на «Производительность труда и поддержку занятости» — 35 процентов. «"Цифровая экономика" — ну, это вообще недопустимо», — возмутилась она.

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По словам спикера верхней палаты парламента, такими темпами выполнить национальные проекты не получится, поэтому надо разобраться, в чем проблема, и спешно ускориться.

В текущем году на цели, предусмотренные нацпроектами, выделены почти 1,8 триллиона рублей. Как рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова, хуже всего осваиваются средства в «Цифровой экономике» и «Экологии» — 13 и 17,3 процента соответственно. В 2020 году предполагается потратить на нацпроекты почти два триллиона рублей.

Накануне, 3 октября Минфин пообещал отреагировать на критику национальных проектов за недостаточную прозрачность и обеспечить их «полную прослеживаемость движения средств».

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство не забрасывать отрасли российской экономики деньгами просто так, чтобы это не привело к неконтролируемому росту инфляции.

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