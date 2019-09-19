Медведев пообещал регионам триллионы рублей

Трансферты регионам в рамках федерального бюджета на 2020-2022 годы составят почти 7,5 триллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Глава правительства отметил, что бюджеты регионов в настоящее время и так испытывают повышенную нагрузку, поэтому поддержка субъектов на ближайшие годы увеличена.

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Премьер отметил, что правительство продолжит развивать систему межбюджетных отношений. По словам Медведева, необходимо сделать региональные бюджеты более сбалансированными и дать регионам больше возможностей самим зарабатывать.

Среди прочего федеральные власти намерены помочь регионам с финансированием национальных проектов. В общей сложности в ближайшие три года на нацпроекты власти выделят семь триллионов рублей. Медведев отметил, что значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы.

Как сообщалось ранее, Медведев пообещал, что федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы будет профицитным и социально ориентированным. Ожидается, что проект федерального бюджета внесут в Госдуму до 1 октября.

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