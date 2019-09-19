Медведев пообещал России профицитный бюджет

Федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-22 годов будет профицитным и социально ориентированным, заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — сказал Медведев.

По его словам, при составлении проекта бюджета, который вскоре будет внесен на рассмотрение в Госдуму, учитывалась нестабильность на мировых рынках. Кроме того, в нем сохранен механизм бюджетного правила, предусматривающий покупку валюты на нефтегазовые сверхдоходы с ее дальнейшим перечислением в Фонд национального благосостояния.

Ожидается, что проект федерального бюджета будет внесен в Госдуму до 1 октября.

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